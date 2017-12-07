«Старое оружие», или Почему Армения не может гордиться верхней строчкой в Глобальном индексе милитаризации

Постоянно обвиняя Азербайджан в увеличении расходов на оборону, Армения как-то тихо и хитро проникла в тройку наиболее милитаризированных в мире стран и удерживает свои позиции в этом рейтинге вот уже несколько лет подряд.

В последнем Глобальном индексе милитаризации (Global Militarization Index), подготовленным Международным центром конверсии в Бонне (BICC), Армения уступает только Израилю и Сингапуру, обойдя саму Россию, закрепившуюся на 4-й позиции, а также Южную Корею (5), Кувейт (6), и оставив далеко позади Иран (22), Турцию (25), Грузию (55).

К слову, в 2016 году BICC отвел Армении первое место среди европейских стран.

Азербайджан, в прошлом ставший жертвой агрессивной армянской политики, и по этой причине вынужденный тратить колоссальные средства на оборону, в рейтинге этого года закрепился на 11-й позиции, сместившись на две позиции вниз по сравнению с прошлым годом, и занял лишь 5-е место в десятке самых милитаризированных стран в Европе.

Аналитики центра справедливо связывают крупные вложения Армении и Азербайджана в свои вооруженные силы и наращивание ими своего военного потенциала с неурегулированностью нагорно-карабахского конфликта.

Рейтинг милитаризации готовится ежегодно. Начиная с 1990 года, BICC оценивает порядка 150 стран мира с учетом ряда параметров: соотношения военных расходов к ВВП и к расходам на здравоохранение, показателей численности войск и количества тяжелых вооружений, числа людей, занятых в этой сфере к общему населению.

Доклад составляется на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира, Международного валютного фонда, Всемирной организации здравоохранения и, непосредственно, BICC.

Армения уже не первый год замыкает тройку «лидеров» в Глобальном индексе милитаризации, опережая даже своего постоянного поставщика вооружений – Россию.

Тем не менее, вряд ли Армения может считать это особым поводом для гордости, особенно если сравнить социальное благоденствие соседствующих с ней в рейтинге Израиля и Сингапура, и плачевное состояние уровня жизни армянского обывателя.

Здесь же уместно будет отметить, что качество подавляющей части армянского военного арсенала оставлять желать лучшего, на что часто жалуются и в политических кругах Армении, обвиняя своего покровителя в поставках устаревшего вооружения. По признанию армянских СМИ, срок эксплуатации большинства полученной от России военной техники давно истек.

Интересный факт: по данным Министерства обороны Азербайджана, во время апрельских боев 2016 года многие выпущенные армянской армией снаряды даже не разрывались.

«В этом мы убедились во время апрельской операции. Большинство снарядов, выпущенных армянской стороной, не разрывалось, а затем они были обезврежены нашими специалистами. Заявления официальных лиц Армении о закупках оружия из других источников являются блефом. То же можно сказать о заявлении Арцруна Ованнисяна о блестящем состоянии военной техники производства 1980-х годов.

Абсурдно восхвалять оружие и военную технику 30-летней давности, сравнивая его с современным вооружением», - заявил тогда глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дергяхлы.

Поэтому напыщенная бравада армянской стороны о том, что военная техника производства 80-х годов находится в «прекрасном состоянии» - не более чем попытка выдать сильно желаемое за действительное. Скорее всего, из той же серии – существенная часть военных поставок в рамках армяно-российского кредитного соглашения.

Вчера армянский парламент единогласно ратифицировал соглашение о предоставлении Армении российского оборонного кредита в $100 млн. По данным армянских СМИ, представляя документ, первый замминистра обороны Армении Артак Закарян сказал, что соглашение предполагает предоставление вооружения в рамках уже имеющегося соглашения от 2013 года.

«Соглашением предусматривается, что Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит в размере $100 млн. на финансирование поставок российского вооружения по внутренним российским ценам», - сказал Закарян.

По его словам, кредит предоставляется по ставке 3% годовых сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы), при этом кредитными средствами Армения должна воспользоваться в 2018–2022 годах.

Замминистра отметил, что Армения должна использовать кредит для финансирования до 90% стоимости от каждого контракта на поставку продукции. При этом в качестве предоплаты армянская сторона должна будет выплатить не менее 10% от стоимости контракта.

«Еще до ратификации соглашения парламентом Армения уже парафировала контракты на сумму свыше $100 млн. и после принятия документа они сразу будут реализованы», - сказал Закарян.

Однако раньше армянская пресса, основываясь на приложении к договору о выделении кредита, которым устанавливается перечень продаваемого оружия, выяснила, что продаваемое Армении вооружение – старое.

Издание Lragir.am в частности написало, что в указанном документе нет ни слова о ценах конкретных видов оружия, об их количестве, следовательно, не представляется возможным говорить о выгодности цены:

«Самыми новыми из продаваемых видов оружия являются ракетные системы залпового огня «Солнцепек» и «Смерч». Первая из них – модификация системы «Буратино» образца 1987 года, модифицированная в 2001 году. А вторая хотя тоже является системой 1987 года, однако Армении продается с кассетными ракетами 9М531 модификации 2004 года (с дальностью полета 90 км).

Притом проданные Азербайджану «Солнцепеки» полностью новые и имеют большую проходимость в горных условиях, так как сделаны на базе танка Т-90. Продаваемые же Армении, согласно опубликованному документу, - на базе старых танков Т-72 со всеми вытекающими из этого последствиями.

Примерно тех же лет производства (начало 2000-х) продаваемые армянской стороне переносная противовоздушная система «Игла-С» и пассивная радарная станция «Автобаза-М».

Остальные виды оружия еще более старые. Например, противотанковые средства «Конкурс» эксплуатируются с 1974 года и в последний раз были модернизированы в 1991 году. Ручные гранатометы РПГ-26 не были модифицированы с 1985 года. Еще более устаревшими также являются поставляемые Армении танковые двигатели В-84 и двигатели БМП УТД-20. Первый из них – модель 1966 года, второй – 1984-го.

В перечне продаваемого оружия нет таких новых видов оружия, как противовоздушные системы «Панцирь-С» или С-300-ПМУ2 «Фаворит», противотанковые средства «Хризантема» и «Корнет», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Вена», или вертолеты М-17 и М-35… Хотя перечисленные виды оружия в последние годы были проданы Азербайджану.

Следовательно, не исключено, что существенная часть этой техники просто «ржавела» на российских военных складах, и ее продажа, даже с условием более поздней выплаты, мягко говоря, является удачной сделкой для российской стороны.

В приложенном к документу перечне нет какой-либо бронетехники: танков, БМП, бронетранспортеров. Единственно близкие к бронетехнике единицы – бронеавтомобили «Тигр» марки ГАЗ.

Для сравнения отметим, что Азербайджану Россия за последние годы поставила 150 танков, 94 из которых – специально предусмотренные для горных условий Т-90С мощностью 1000 лошадиных сил, а также сотни новейших БТР-80 и БМП-3.

Знаковым является то, что проданные Азербайджану противотанковые ракеты «Корнет» 1998 года и самоходные противотанковые установки «Хризантема-С» 2005 года намного более современны, чем продаваемые Армении установки «Конкурс».

По кредитному договору Армении не будет продано никаких летательных аппаратов: ни самолетов, ни вертолетов. Дело в том, что еще пять лет назад Россия продала Азербайджану более 1000 противовоздушных ракет типа «Игла-С». В то же время Азербайджану были поставлены 2 дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ2 «Фаворит» производства 2009 года. В результате противовоздушная оборона Азербайджана усилилась настолько, что в случае возможной войны применение Арменией ВВС почти невозможно, а уязвимой стала не только передовая, но и еще большая часть воздушного пространства Армении.

Отметим, что проданные Армении в 2010 году системы С-300ПС образца 1982 года существенно уступают проданным Азербайджану. Так, например, у С-300ПМУ2 «Фаворит» дальнобойность более чем вдвое больше, чем у С-300ПС, и она может сопровождать в 6 раз больше целей и поражать самолеты, летящие в 2,5 раза быстрее.

К сожалению, этот дисбаланс в воздушном пространстве не будет компенсирован ни продаваемыми нам «Игла-С», ни «Автобазой-М», так как последние всего лишь ненамного уменьшат разницу в силах».

Все это позволяет говорить о том, что громкие заявления о «непобедимости и мощи» армянской армии на поверку оказываются не более чем надутым армянским руководством мыльным пузырем.

К слову, не так давно Минобороны России сообщило о сокращении в последующие годы расходов на оборону.

«В течение трех лет военные расходы сократятся больше чем на 1 процент ВВП. Это очень существенное сокращение, тем самым взят курс на уменьшение военных расходов», - заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Вряд ли при таком раскладе Москва будет «баловать» свой форпост новейшим вооружением.

Вот такое устаревшее вооружение и позволяет Армении пока оставаться на верхней строчке рейтинга BICC, нагло обвиняя при этом Азербайджан в «проведении милитаристской политики в регионе».

Глобальный индекс как раз таки показал, что в этом мы ей значительно уступаем. Интересно, как после этого армянский президент будет оправдывать свои заявления по поводу «воинственной риторики» Азербайджана?

Наверное, как всегда – наденет на лицо «маску миротворца» и начнет изворачиваться, перекладывая все с больной головы на здоровую. У ж что-что, а это он прекрасно умеет. Ему не привыкать.

И еще: Армении уж точно не стоит пытаться играть в «гонку вооружений», пытаясь «догнать и перегнать» Азербайджан, а деньги, вливаемые в погоне за недостижимым на усиление вооруженности, лучше направить на то чтобы прокормить армянский народ.

1news.az

Текст: Ф.Багирова