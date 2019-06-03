«Станет прохладнее»: На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляторы

«Бакинский метрополитен завершил установку двух из семи новых вентиляторов, закупленных для установки на станциях».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, один из них установлен на станции «Мемар Аджеми», и уже завтра будет запущен.

«Другой вентилятор установлен на станции «Гара Гараев», - отметил Б.Мамедов, добавив, что остальные пять вентиляторов будут устанавливаться в течение 2019 года поэтапно, в том числе, и на других станциях.

Тимур Рзаев, Э.Т.