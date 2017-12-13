Стамбульская декларация: ОИС признает Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме

Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявляют о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом говорится в тексте Стамбульской декларации, принятой по итогам внеочередного саммита ОИС, сообщает Anadolu.

ОИС призывает мировое сообщество признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства.

«Страны ОИС самым решительным образом осуждают и отвергают решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму», - говорится в тексте декларации ОИС.

Подчеркивается, что если СБ ООН не примет мер (по ситуации в Иерусалиме), то страны ОИС готовы вынести вопрос грубого нарушения норм международного права на обсуждение Генассамблеи ООН.

Организация исламского сотрудничества - крупнейшая после ООН международная организация, в которую входят 57 стран на четырех континентах.

Ф.Багирова