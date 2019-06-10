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Стало известно, сколько учащихся в этом году оканчивают школу

Сегодня в 16:24 ~ 1 минута на чтение 272
Стало известно, сколько учащихся в этом году оканчивают школу

В 2018-2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны оканчивают 113 815, XI классы – 80 514, вечерние и заочные средние школы – 674 ученика.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобразования.

В 2018-2019 учебном году 97 918 детей завершили обучение в 5200 подготовительных группах, действующих в 2977 общеобразовательных школах.

В 2019-2020 учебном году ожидается прием 164 234 детей в первый класс общеобразовательных средних школ республики.

14 июня во всех школах страны прозвенит «Последний звонок».

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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