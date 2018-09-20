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Стало известно, сколько открылось рабочих мест в Азербайджане за полгода

Сегодня в 15:03 ~ 1 минута на чтение 300
Стало известно, сколько открылось рабочих мест в Азербайджане за полгода

За истекшие шесть месяцев текущего года в Азербайджане было открыто 67 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли.

В ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку он отметил, что в стране  принят Закон ««О страховании от безработицы».

М.Керимли также заявил, что до конца года планируется открыть в Баку первый Центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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