Стало известно, сколько открылось рабочих мест в Азербайджане за полгода

За истекшие шесть месяцев текущего года в Азербайджане было открыто 67 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли.

В ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку он отметил, что в стране принят Закон ««О страховании от безработицы».

М.Керимли также заявил, что до конца года планируется открыть в Баку первый Центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.