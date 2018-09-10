Стало известно, сколько детей пойдут в первый класс в этом году

Прогнозируется, что в новом учебном году в общеобразовательных заведениях будут обучаться 1 592 317 учеников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобразования, в первый класс будут зачислены 165 780 учащихся.

В общеобразовательные заведения, входящие в систему Министерства образования, на 2018-2019 учебный год были приняты на работу посредством конкурса 4053 учителя.

Кроме того, в Минобразования указали, что в настоящее время в разных частях страны строятся 34 новые школы, а в 22 школах проводятся ремонтные работы.

В 2018 году будут сданы 137 учебных заведений модульного типа.

Эльшан Рустамов, Г.Р.