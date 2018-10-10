Стало известно, сколько Азербайджан поставил бензина и дизельного топлива в Грузию – ФОТО

За девять месяцев 2018 года в Грузию завезли 814,4 тыс. тонн горючего, что на 3,5 процента больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ), передает в среду Sputnik Грузия.

«В том числе импорт бензина составил 405,3 тыс. тонн, а дизельного топлива – 409,1 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

В январе-августе 2018 года 70,3 процента импорта бензина приходится на горючее марки регуляр (А-91), 28 процентов — на премиум (А-95) и 1,6 процента — на супер (А-98).

Наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива за девять месяцев 2018 года приходится на Россию - 211,7 тыс. тонн, что составляет 26 процентов от всего импорта.

За этот же период поставки из Азербайджана составили 116,1 тыс. тонн, что составило 14,2 процента от всего импорта.

В течение месяца цена на нефть выросла на 6,8 процента - в начале года цена за баррель нефти составляла в среднем 67 долларов. Текущая цена нефти - самая высокая после ноября 2014 года, прокомментировали в СИНГ высокие цены на нефтепродукты в Грузии.

На данном этапе рост цен на нефть обусловлен следующими факторами – с ноября войдут в силу санкции против Ирана и, соответственно, есть ожидания, что экспорт нефти из этой страны значительно сократится.

А.А.