Стало известно, почему в бакинском лицее не принимают детей в первый класс в русский сектор

Управление образования города Баку объяснило причину, по которой в Техническо-гуманитарном лицее №16 не принимают детей на обучение на другом языке.

Как сообщили на запрос 1news.az в Управлении, ввиду невозможности комплектации класса в Техническо-гуманитарном лицее №16 по причине недостаточного количества обращений, прием в первый класс в сектор с обучением на другом языке с нового учебного года не запланирован.

Родителям будущих первоклассников рекомендуется обратиться в расположенную примерно в 100 метрах от лицея среднюю школу №1, где обучение проводится на другом языке.

Кроме того, указывается, что согласно учебному плану, с нового учебного года с целью повышения качества обучения обсуждается возможность приема в пятый класс учеников, отличающихся особыми способностями.

Следует отметить, что ранее в 1news.az обратился родитель ребенка, который пожаловался на то, что в этом году лицей не принимает детей в первый класс в русский сектор.

Эльшан Рустамов, Г.Р.