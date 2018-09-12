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Стало известно о том, сколько армянских военнослужащих отправится в Сирию

Сегодня в 14:54 ~ 1 минута на чтение 350
Стало известно о том, сколько армянских военнослужащих отправится в Сирию

Число армянских военных, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек, сказал журналистам в среду министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Это - гуманитарные специалисты вооруженных сил. Это -  врачи, гуманитарные саперы, а также личный состав, который будет обеспечивать их безопасность», - сказал Тоноян, сообщает «Спутник Армения».

По его словам, участие в гуманитарной миссии в Сирии исходит из армянских интересов. Число отправляемых в Сирию составит около 100 человек.

Пока никаких сроков нет, сейчас готовится правовая база для дислокации и технического обеспечения, что для армянской стороны очень важно.

А.А., Э.Т.

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