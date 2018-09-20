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Стало известно, на какую сумму банки с начала года выдали кредиты

Сегодня в 14:18 ~ 1 минута на чтение 270
Стало известно, на какую сумму банки с начала года выдали кредиты

С начала текущего года банки выдали кредиты на сумму 3,7 млрд манатов, из которых 2 млрд манатов - это бизнес-кредиты.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

В ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку он подчеркнул, что банковский сектор Азербайджана восстановил активность с 4-го квартала прошлого года.

Ибрагим Алышов отметил также рост вкладов населения в нацвалюте.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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