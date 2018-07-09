Стало известно место встречи глав МИД Азербайджана и Армении

В рамках саммита НАТО в Брюсселе 11 июля состоится встреча с главой МИД Армении.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Отвечая на вопрос, есть ли какая-то надежда на эту встречу, министр сказал, что «надежда есть всегда».

«Новых предложений нет. Обсуждаются одни и те же вопросы», - сказал он.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.