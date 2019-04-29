Стало известно, кто будет судействовать на первом чемпионате шеф-поваров Азербайджана - ФОТО

Определился состав судей на первый чемпионат шеф-поваров Азербайджана – Chefs Cup.

Как сообщает 1news.az, в судейский состав мероприятия вошли звезды мировой кулинарии и главы различных организаций.

Среди них Вуксан Митрович – глава Ассоциации шеф-поваров Черногории, Джордже Костич – почетный президент Ассоциации поваров Сербии, Мишель Ленц – обладатель звезды Мишлена, из Франции Изтог Легат – судья высшей категории Всемирной организации кулинаров (WACS), Алан Паен – Глава Ассоциации кулинаров Маврикия, Леван Кобиашвили – глава Федерации кулинаров Грузии, Адриана Аласки – Глава ассоциации кулинаров Македонии, известная телеведущая.

Николай Баратов – судья международной категории из России. Также на мероприятии будут присутствовать множество почетных гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

Хотим напомнить, что первый Chefs Cup пройдет 15-17 мая в Expo Center в рамках выставки World Food.

Первый чемпионат проводится в память об известном шеф-поваре Шахгусейне Керимове, считающемся легендой азербайджанской гастрономии.

Как сообщил нам председатель общественной организации «Поддержка туризма и национальной кухни», задачами данного чемпионата являются не только повышение квалификации поваров и развитие гастрономического туризма.

Представителям Всемирной ассоциации кулинаров должны быть продемонстрированы возможности Азербайджана для приема международного чемпионата в следующем году.

1news.az