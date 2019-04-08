Стало известно, кому поручено исполнение обязанностей директора в школе, где произошла трагедия с Элиной Гаджиевой

Исполнение обязанностей директора в средней школе №162, где совершила попытку суицида ученица 8-го класса Элина Гаджиева, которая затем скончалась в больнице, поручено Ягут Мамедовой.

Об этом 1news.az сообщили в Управлении образования города Баку.

Следует отметить, что по факту смерти Элины Гаджиевой, скончавшейся от попытки суицида, возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что директор школы №162 Севиндж Аббасова, завуч по воспитательной части Лала Магеррамова, классный руководитель Чимназ Мехтиева и психолог Кенуль Агаева не выполняли своих функций, предусмотренных в трудовом договоре.

Севиндж Аббасова помещена под домашний арест. Экс-директору предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса АР - 143 («Оставление в опасности, то есть, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние») и 314.2 («Халатность, приведшая к смерти пострадавшего»).

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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