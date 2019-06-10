Стало известно, когда в школах прозвенит «Последний звонок»

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14 июня в средних школах Азербайджана прозвенит «Последний звонок».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобразования, согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова, в мероприятиях в общеобразовательных школах страны по случаю «Последнего звонка» рекомендовано участие представителей родительских комитетов, ассоциаций родителей, общественности, учителей.

В приказе также отражены вопросы проведения местными органами управления образования содержательных мероприятий и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности учащихся.

Эльшан Рустамов, Г.Р.