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Стало известно, когда в школах прозвенит «Последний звонок»

Сегодня в 15:58 меньше минуты на чтение 304
Стало известно, когда в школах прозвенит «Последний звонок»

14 июня в средних школах Азербайджана прозвенит «Последний звонок».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобразования, согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова, в мероприятиях в общеобразовательных школах страны по случаю «Последнего звонка» рекомендовано участие представителей родительских комитетов, ассоциаций родителей, общественности, учителей.

В приказе также отражены вопросы проведения местными органами управления образования содержательных мероприятий и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности учащихся.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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