Стало известно, когда откроют закрытые на время «Формулы-1» дороги Баку

«Сегодня, в понедельник, 29 апреля, все дороги у бакинского бульвара будут открыты для движения».

Об этом 1news.az заявила глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

По ее словам, завтра, во вторник, 30 апреля, все ранее закрытые в Баку на время проведения гонок «Формулы-1» дороги будут открыты для движения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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