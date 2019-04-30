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Стало известно, какая погода будет в мае в Азербайджане

Сегодня в 12:36 ~ 1 минута на чтение 454
Стало известно, какая погода будет в мае в Азербайджане

Среднемесячная температура воздуха в мае на территории республики будет близкой к климатической норме, местами несколько превышая ее.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в середине первой декады местами ожидаются осадки.

Среднемесячная температура воздуха в мае в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 18-21 градуса тепла (ночью – 13-18, днем – 19-24, местами 27-32 градуса тепла).

Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме.

А.А.

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