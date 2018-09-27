Стало известно, к кому из Азербайджана в Турцию переехала вдова Шахина Закизаде – ФОТО

На прошлой неделе вдова режиссера Шахина Закизаде – визажист Сабина Закизаде переехала из Азербайджана на постоянное место жительства в Турцию.

«Я имею право быть счастливой как женщина. Душевная боль всегда со мной – никого не было в нужный момент рядом со мной, ни родственников, ни тех, кто называл себя друзьями…» - такими словами С.Закизаде сопроводила пост об отъезде из Азербайджана, который был неоднозначно воспринят пользователями социальных сетей. Одни всячески морально поддержали вдову, а другие жестко раскритиковали.

В ответ на критику С.Закизаде заявила, что приняла правильное решение, уехав из Азербайджана с сыном, пристыдив пользователей соцсетей и отметив, что единственное, о чем она жалеет, это то, что находится вдалеке от родины и будет редко видеть родных.

Из Баку С.Закизаде переехала в турецкий город Газиантеп – как оказалось, вдова режиссера переехала к своей старшей сестре Солмаз, которая уже не первый год проживает в Турции, создала семью и растит дочь.

«Мир принадлежит мне, когда рядом родные люди. Очень люблю тебя, сестра», - пишет в социальной сети Instagram Сабина Закизаде.

Напомним, что 16 февраля 2017 года на 39-м году ушел из жизни боровшийся с раком крови азербайджанский режиссер Шахин Закизаде.

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В.Ф, Г.Р.