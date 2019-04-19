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Стало известно имя преемника Тале Гейдарова

Сегодня в 10:52 ~ 2 минуты на чтение 446
Стало известно имя преемника Тале Гейдарова

Спортивный клуб «Габала» назвал имя нового президента клуба.

Как сообщает 1news.az, им стал вице-президент клуба Фариз Наджафов.

Как известно, на прошлой неделе президент и владелец клуба Тале Гейдаров подал в отставку.

Фариз Наджафов был назначен вице-президентом «Габалы» в 2008 году. Целью «Габалы» под руководством Фариза Наджафова также будет развитие детской академии клуба и успешное выступление в еврокубках.  

Фариз Наджафов прокомментировал свое назначение на пост президента клуба: «Для меня это большая честь. Сделаю все возможное, чтобы продолжить работу, которая успешно проводилась на протяжении многих лет со стороны Тале Гейдарова. Тале Гейдаров всегда уделял большое внимание будущему клуба, и я приложу усилия для воспитания в нашей академии будущих чемпионов. Под его руководством наш клуб добился больших успехов не только в футболе, но и в других видах спорта».

Тале Гейдаров также прокомментировал назначение своего преемника: «Для меня пришло время уходить, и я рад объявить о назначении Фариза Наджафова новым президентом. Было великолепно видеть развитие клуба на протяжении 13 лет, за что я еще раз выражаю благодарность коллективу клуба, футболистам и фанатам».

Как мы уже отмечали, Тале Гейдаров является владельцем спортивного клуба «Габала». И уход с поста президента не означает уход из клуба. Тале Гейдаров, по всей видимости, решил несколько отойти от дел клуба, но сохраняет его в своих руках. И назначение своего доверенного человека, который много лет был вице-президентом, лишь подтверждает это. Но какие последствия влекут данные решения, приведет ли это к очередному урезанию бюджета футбольного клуба и смене курса, покажет время. Возможно, уже по окончании сезона в премьер-лиге будут приняты определенные решения.

Теймур Максутов

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