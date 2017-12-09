Стало известно имя «Короля дрифта» на Red Bull Car Park Drift 2017 - ФОТО

В Кувейте прошёл грандиозный финал Red Bull Car Park Drift 2017.

Лучшие дрифтеры Ближнего Востока и Африки приняли участие в этом шоу, чтобы выявить самого умелого и виртуозного из них.

Титул «короля дрифта» в итоге завоевал 32-летний уроженец Кувейта Рафаат Аль Яхйаи.

Яхйаи, лидировавший на протяжении всех трёх заездов на автомобиле Nissan Sylvia, набрал 378 очков.

Отаман Тикрити на BMW E46 стал вторым с 372 очками в активе.

Ахмад Хамада Бахид и его BMW E30 – третьи в зачёте (340 очков).

Напомним, что дрифт, на сегодняшний день превратившийся в популярный международный вид автоспорта, это техника вождения, при которой спортсмен преднамеренно отклоняет свой автомобиль от выбранного направления, тем самым заносит его на максимально возможной скорости.

Отметим, что за Red Bull Car Park Drift 2017 на трассе SIRBB Circuit наблюдали более 2500 тысяч зрителей, а несколько миллионов людей стали свидетелями этого потрясающего соревнования дрифтеров по телевизору.

Фарида Расулова