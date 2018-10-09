Стало известно имя гендиректора Центральной больницы нефтяников

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Генеральным директором Центральной больницы нефтяников назначен Мирзоев Ульви Ахад оглу.

Об этом 1news.az сообщила сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

Следует указать, что предыдущий гендиректор больницы Хикмет Гасанов был освобожден от должности по собственному желанию.

Центральная больница нефтяников - Объединенная больница нефтяников была основана в 1956 году. Сейчас больница функционирует при Министерстве здравоохранения Азербайджана. Больница располагает также родильным отделением, генеральной лабораторией, консультативной поликлиникой, скорой помощью и т.д.

А.А.