1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Стало известно имя гендиректора Центральной больницы нефтяников

Сегодня в 11:35 меньше минуты на чтение 450
Стало известно имя гендиректора Центральной больницы нефтяников

Генеральным директором Центральной больницы нефтяников назначен Мирзоев Ульви Ахад оглу.

Об этом 1news.az сообщила сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

Следует указать, что предыдущий гендиректор больницы Хикмет Гасанов был освобожден от должности по собственному желанию.

Центральная больница нефтяников - Объединенная больница нефтяников была основана в 1956 году. Сейчас больница функционирует при Министерстве здравоохранения Азербайджана. Больница располагает также родильным отделением, генеральной лабораторией, консультативной поликлиникой, скорой помощью и т.д.

А.А.

Telegram WhatsApp

450

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net