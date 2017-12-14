Стало известно, что произошло с потерянной урной с прахом Дмитрия Хворостовского – ФОТО

Капсула с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского, о потере которой ранее сообщали российские СМИ, находится в одном из медицинских учреждений Красноярска.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» глава пресс-службы правительства Красноярского края Елена Уляшева, опровергая сообщения о пропаже урны: «Странно, что такая информация появляется. Урна не предана публичному доступу именно по настоянию родственников. Они хотят дождаться официального решения о том, как будет увековечена память Дмитрия Хворостовского».

По словам главы пресс-службы, пока окончательное решение о месте хранения праха певца не принято. Е.Уляшева подчеркнула, что близкие Хворостовского не хотят делать из этого публичное событие: «У них другое настроение. Как мы можем идти против воли родственников?».

Напомним, что ранее российские СМИ сообщили о том, что красноярские чиновники уходят от ответов на вопросы журналистов о местонахождении урны с прахом оперного певца.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября, борясь два с половиной года с раком мозга. Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части — одну урну захоронили в Москве 28 ноября, вторую на следующий день отвезли в его родной город Красноярск.

Читайте по теме:

В Красноярске потеряли урну с прахом Дмитрия Хворостовского – ФОТО

В.Ф, Г.Р.