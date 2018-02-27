Стало известно число наблюдателей, прошедших регистрацию в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии прошли регистрацию 168 человек для наблюдения за президентскими выборами, назначенными на 11 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЦИК, 36 из них были зарегистрированы в качестве наблюдателей по собственной инициативе и 132 – по инициативе неправительственных организаций.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.