1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Стало известно число наблюдателей, прошедших регистрацию в ЦИК

27 Февраля, 2018 в 17:35 ~ 1 минута на чтение 373
Стало известно число наблюдателей, прошедших регистрацию в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии прошли регистрацию 168 человек для наблюдения за президентскими выборами, назначенными на 11 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЦИК, 36 из них были зарегистрированы в качестве наблюдателей по собственной инициативе и 132 – по инициативе неправительственных организаций.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

373

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net