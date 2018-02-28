Стало известно число избирателей в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги работы по уточнению числа избирателей и составлению их единого списка.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Натиг Мамедов.

По его словам, в единый список избирателей по республике вошли 5 192 042 человека.

«К уточнению списка избирателей были привлечены более 30 тысяч членов избирательных комиссий, соответствующие структуры МВД и Министерства юстиции, работа проводилась в тесном сотрудничестве с местными органами исполнительной власти и муниципалитетами», - сказал он, отметив, что уточнение списков было осуществлено посредством государственной автоматизированной информационной системы.

Он указал, что число избирателей в сравнении с прошлым годом увеличилось на 28 792 человека, отметив, что уточнение единого списка избирателей началось в январе 2018 года.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.