Стало известно число иностранцев, нарушивших правила пребывания в Азербайджане в 2017 году

В среду, 2 мая, проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждается ежегодный отчет Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

Выступивший на мероприятии глава Главного управления по борьбе с торговлей людьми (ГУБТЛ) Министерства внутренних дел АР Гейдар Гейдаров указал, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено 6 фактов принудительного привлечения к труду.

По его словам, в прошлом году в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено 142 факта торговли людьми.

Он также указал, что было выявлено 20 тыс. 285 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны, 6 тыс. 330 из них были выдворены за пределы республики.

Ожидается, что документ будет обсужден на пленарном заседании парламента 4 мая.

Эльшан Рустамов, Г.Р.