Стали известны подробности ареста сына покойной Ильхамы Гулиевой

Арестованный в конце прошлой недели и находящийся в данный момент в следственном изоляторе сын покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхан Надыров обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, О.Надиров вместе со своим другом Кямраном Исаевым взял у руководителя одной из бакинских организаций Али Мурадова сумму в 11.960 AZN, пообещав ему уладить вопрос с получением в Миграционной службе разрешения на работу для турецких граждан.

О.Надиров и К.Исаев присвоили деньги, так и не разрешив дело А.Мурадова – после чего на О.Надирова и К.Исаева было заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

По данному делу сын покойной народной артистки так ни разу не появился в суде, в результате Бинагадинским районным судом было принято решение объявить его в розыск – 5 октября О.Надыров был арестован и в данный момент находится в следственном изоляторе.

Отметим, что не впервые имя О.Надырова попадает в криминальную хронику в связи с обвинениями в мошенничестве – в 2017 году он также был задержан по подобному обвинению, но затем отпущен на свободу.

Напомним, что обвиняемый в мошенничестве Орхан Надыров - приемный сын народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой, ушедшей из жизни в феврале 2016 года.

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В.Ф, Г.Р.