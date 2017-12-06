Стали известны объемы экспорта нефтепродуктов из Азербайджана

Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) экспортировало за январь-ноябрь 2017 года 1,076 млн тонн нефтепродуктов, сообщили в УМЭО.

В январе-ноябре экспортировано 502,068 тыс. тонн дизтоплива, 43,969 тыс. тонн авиатоплива, 295 тонн печного мазута, 65,784 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности, 10,283 тыс. тонн изопропилового спирта, 56,827 тыс. тонн жидкой пиролизной смолы, 34,497 тыс. тонн пропилена и 25,894 тыс. тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В ноябре на мировом рынке цена этилированного бензина (за 1 тонну) составила $600,39, авиатоплива - $592,36, дизтоплива - $545,73, 1% серного мазута - $357,94, полиэтилена высокой плотности - $1,214 тыс., бутилен-бутадиеновой фракции - $649,16, жидкой пиролизной смолы - $600,39, пропилена - 860 евро, изопропилового спирта - почти 1,228 тыс. евро.

Лада Евграшина, Г.Р.