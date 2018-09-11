Стали известны новые подробности мошенничества на крупную сумму в США, в котором замешаны и азербайджанцы

Россияне, задержанные в США по подозрению в мошенничестве, частично признали свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское Генконсульство в Нью-Йорке.

Кроме того, их статус подозреваемых был переквалифицирован в обвиняемых. Суд отказал россиянам в освобождении под залог.

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом, на первом слушании дела они заявили о частичном признании своей вины», - сказал дипломат.

Отмечается, что США предоставили россиянам бесплатных адвокатов. Следующее слушание по их делу пройдет 25 сентября.

В конце июля Минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое - Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан, также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества - это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы, а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

Обвинительное заключение предполагает, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими был создан ряд подставных фирм.

Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.

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А.А.