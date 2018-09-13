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Стали известны некоторые детали визита Владимира Путина в Азербайджан

Сегодня в 13:16 ~ 1 минута на чтение 654
Стали известны некоторые детали визита Владимира Путина в Азербайджан

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджан будет приурочен к проведению в Баку российско-азербайджанского межрегионального форума и станет свидетельством многостороннего сотрудничества двух государств.

Об этом заявил  заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, сообщает «Вестник Кавказа».

«Грядущий межрегиональный форум России и Азербайджана будет проходить не просто под эгидой двух президентов, но и с их непосредственным участием.

Я думаю, что визит приурочен к форуму, и это свидетельство важности не только вертикальных связей между Россией и Азербайджаном, но и горизонтального расширения взаимодействия между нашими государствами», -  подчеркнул зампред Совета Федерации.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин намерен в конце сентября посетить Азербайджан с визитом.

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Стала известна дата визита Владимира Путина в Азербайджан

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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