Стали известны имена новых членов Вещательного совета ОТВ

Во вторник, 23 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден вопрос назначения кандидатов, выдвинутых на членство в Вещательном совете Общественного телевидения и радио.

Как сообщает 1news.az, в результате обсуждений в Вещательный совет были приняты проректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Юсиф Бабанлы, первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа по религиозным конфессиям Салман Мусаев, секретарь Союза композиторов Азербайджана Земфира Гафарова.

Следует отметить, что кандидатуры утверждены на 6 лет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.