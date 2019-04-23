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Стали известны имена новых членов Вещательного совета ОТВ

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 359
Стали известны имена новых членов Вещательного совета ОТВ

Во вторник, 23 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден вопрос назначения кандидатов, выдвинутых на членство в Вещательном совете Общественного телевидения и радио.

Как сообщает 1news.az, в результате обсуждений в Вещательный совет были приняты проректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Юсиф Бабанлы, первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа по религиозным конфессиям Салман Мусаев, секретарь Союза композиторов Азербайджана Земфира Гафарова.

Следует отметить, что кандидатуры утверждены на 6 лет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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