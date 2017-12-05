Стала известна сумма НДС, возвращенная в рамках осеннего шопинг-фестиваля

В рамках второго шопинг-фестиваля в Баку 15 октября-15 ноября были приобретены товары на сумму почти 33,827 млн манатов, при этом покупателям было возвращено в рамках tax free НДС на сумму 3,367 млн манатов по 48,422 тыс. электронных налоговых счет-фактур, подтвержденных Минналогов.

Данная информация опубликована на сайте Министерства культуры и туризма.

Министерство напоминает, что для участия в шопинг-фестивале было зарегистрировано 643 магазина, из которых 493 присоединились к программе возврата НДС.

В период второго шопинг-фестиваля только в октябре Азербайджан посетили 204,686 тыс. туристов, что на 13% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

Проведение шопинг-фестивалей в Баку направлено на развитие туризма в Азербайджане.

Лада Евграшина, Г.Р.