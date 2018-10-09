Стала известна причина приезда Насти Ивлеевой в Баку – ФОТО

В столицу Азербайджана прилетела российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую называют главной звездой российского Instagram, так как на две ее страницы в этой соцсети подписано более 12.000.000 фолловеров.

И если изначально бакинские поклонники гадали, с чем связан визит Н.Ивлеевой, то после серии публикаций в Instagram стало понятно, что в Азербайджане вновь снимают travel-шоу телеканала «Пятница» «Орел и решка», одной из ведущих которого является Настя Ивлеева.

Примечательно, что съемки программы проходят не только в Баку – судя по снимкам, представленным на странице проекта в соцсети Instagram, часть съемок шоу пройдет в поселке Лагич.

Отметим, что соведущим Насти Ивлеевой в проекте «Орел и решка. Перезагрузка» является Евсей Ковалев.

Читайте по теме:

Главная звезда российского Instagram Настя Ивлеева в Баку – ФОТО

Настя Ивлеева опубликовала в Instagram откровенный снимок, снятый в Баку – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @orelireshka_official, @isnowshining