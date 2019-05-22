Стала известна повестка дня заседания ИК УЕФА, которое пройдет в Баку

29 мая текущего года впервые в Баку пройдет заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт АФФА, в рамках заседания будут обсуждены следующие вопросы:

1.Определение страны, которая проведет Лигу чемпионов УЕФА среди женщин в 2021 году.

2.Утверждение различных соревнований и технических правил.

3.Чемпионат Европы УЕФА по футзал 2020-2022.

4.Чемпионаты Европы УЕФА среди U-17 и U-19 в 2019/2020 годах.

5.Женские чемпионаты Европы УЕФА среди U-17 и U-19 в 2019/2020 годах.

6.Дисциплинарные правила УЕФА (выпуск 2019 года)

7.Правила безопасности УЕФА (выпуск 2019 года)

8.Процедурные правила органа по финансовому контролю клубов (выпуск 2019 года)

9.Положения турниров – адаптация к правилам игры

10.Формат Молодежного европейского чемпионата УЕФА

11.Освобождение Рейнхарта Гринделя от должности вице-президента УЕФА и членства в Исполнительном комитете ФИФА

12.Награда Grassroots 2019 УЕФА.

1news.az