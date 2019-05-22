Стала известна повестка дня заседания ИК УЕФА, которое пройдет в Баку

29 мая текущего года впервые в Баку пройдет заседание Исполнительного комитета УЕФА.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт АФФА, в рамках заседания будут обсуждены следующие вопросы:
1.Определение страны, которая проведет Лигу чемпионов УЕФА среди женщин в 2021 году.
2.Утверждение различных соревнований и технических правил.
3.Чемпионат Европы УЕФА по футзал 2020-2022.
4.Чемпионаты Европы УЕФА среди U-17 и U-19 в 2019/2020 годах.
5.Женские чемпионаты Европы УЕФА среди U-17 и U-19 в 2019/2020 годах.
6.Дисциплинарные правила УЕФА (выпуск 2019 года)
7.Правила безопасности УЕФА (выпуск 2019 года)
8.Процедурные правила органа по финансовому контролю клубов (выпуск 2019 года)
9.Положения турниров – адаптация к правилам игры
10.Формат Молодежного европейского чемпионата УЕФА
11.Освобождение Рейнхарта Гринделя от должности вице-президента УЕФА и членства в Исполнительном комитете ФИФА
12.Награда Grassroots 2019 УЕФА.
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