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Стала известна повестка дня заседания ИК УЕФА, которое пройдет в Баку

22 Мая, 2019 в 21:32 ~ 1 минута на чтение 287
Стала известна повестка дня заседания ИК УЕФА, которое пройдет в Баку

29 мая текущего года впервые в Баку пройдет заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт АФФА, в рамках заседания будут обсуждены следующие вопросы:

1.Определение страны, которая проведет Лигу чемпионов УЕФА среди женщин в 2021 году.

2.Утверждение различных соревнований и технических правил.

3.Чемпионат Европы УЕФА по футзал 2020-2022.

4.Чемпионаты Европы УЕФА среди U-17 и U-19 в 2019/2020 годах.

5.Женские чемпионаты Европы УЕФА среди U-17 и U-19 в 2019/2020 годах.

6.Дисциплинарные правила УЕФА (выпуск 2019 года)

7.Правила безопасности УЕФА (выпуск 2019 года)

8.Процедурные правила органа по финансовому контролю клубов (выпуск 2019 года)

9.Положения турниров – адаптация к правилам игры

10.Формат Молодежного европейского чемпионата УЕФА

11.Освобождение Рейнхарта Гринделя от должности вице-президента УЕФА и членства в Исполнительном комитете ФИФА

12.Награда Grassroots 2019 УЕФА.

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