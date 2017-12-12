Стала известна еще одна причина массовой драки между игроками «МЮ» и «Ман. Сити»

Как известно, в субботу после матча 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», где «горожане» одержали победу со счётом 2:1, произошла массовая драка между игроками и тренерами обеих команд.

Как сообщали ранее английские СМИ, конфликт начался после того, как главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью зашёл в раздевалку «Сити» и попросил игроков проявить уважение к сопернику, находясь на его территории - португальцу не понравилось то, что «горожане» слишком бурно праздновали победу, включив громкую музыку.

В результате между ним и вратарем Эдерсоном возникла перепалка – тренер и голкипер орали друг на друга на португальском языке. В момент словесного выяснения отношений, в Моуринью полетели пластиковые бутылки со стороны игроков «Сити». Одна из бутылок угодила тренеру в голову. Также сообщается, что Моуринью облили молоком.

Футболисты «Юнайтед» вступились за своего наставника, что привело к массовой драке, в которой приняли участие 20 игроков и тренеров «красных дьяволов» и «Сити». Самым активным участником стычки был Ромелу Лукаку.

Однако теперь всплывают новые факты.

СМИ утверждают, что уходя с поля представители «Сити» подтрунивали над форвардом «МЮ» Златаном Ибрагимовичем, который вышел на замену лишь на 77-й минуте. Один из членов тренерского штаба горожан бросил Златану фразу: «Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься».

Футболисты «МЮ» отреагировали на провокацию, и конфликт перерос в рукопашную стычку.

Драка прекратилась только после вмешательства службы безопасности «Олд Траффорд».

Напомним, что в потасовке пострадал один из тренеров «горожан» - Микель Артета, у которого рассечена бровь.

Футбольная ассоциация Англии открыла расследование по данному инциденту и может наказать виновных.

Фарида Расулова