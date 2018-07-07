Стала известна дата визита президента Турции в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля посетит Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), сообщает пресс-служба главы Турецкого государства.

Эти поездки станут первыми зарубежными визитами Эрдогана после победы на президентских выборах 24 июня.

По данным пресс-службы, в ходе визита Эрдогана в Баку запланированы его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате один на один и в расширенном составе. Стороны обсудят пути еще большего развития отношений, которые находятся на высоком уровне.

В ходе визита в ТРСК Эрдоган встретится с президентом Мустафой Акынджи и премьер-министром Туфаном Эрхурманом.

В Лефкоше стороны обсудят возможные дальнейшие шаги для урегулирования кипрской проблемы.

Anadolu