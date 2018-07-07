1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Стала известна дата визита президента Турции в Азербайджан

Сегодня в 17:25 ~ 1 минута на чтение 250
Стала известна дата визита президента Турции в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля посетит Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), сообщает пресс-служба главы Турецкого государства. 

Эти поездки станут первыми зарубежными визитами Эрдогана после победы на президентских выборах 24 июня. 

По данным пресс-службы, в ходе визита Эрдогана в Баку запланированы его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате один на один и в расширенном составе. Стороны обсудят пути еще большего развития отношений, которые находятся на высоком уровне. 

В ходе визита в ТРСК Эрдоган встретится с президентом Мустафой Акынджи и премьер-министром Туфаном Эрхурманом. 

В Лефкоше стороны обсудят возможные дальнейшие шаги для урегулирования кипрской проблемы.

Anadolu

250

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net