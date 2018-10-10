Стала известна дата проведения в Армении внеочередных выборов в парламент

Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря 2018 года.

Об этом сообщает газета «Жаманак» со ссылкой на близкие к власти источники.

Согласно публикации, не известно, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку, но если следовать букве закона, то выборы должны состояться не ранее, чем через 30 дней после отставки главы правительства и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента.

Таким образом, армянские СМИ указывают, что Пашинян должен подать в отставку через день или послезавтра, чтобы у парламента было время для процессуальных процедур: неизбрание премьера, роспуск парламента и назначение досрочных выборов.

Утром 9 октября стало известно, что, по меньшей мере, 55 депутатов Национального собрания Армении, в том числе 16 депутатов-республиканцев, поддержали намерение премьер-министра Никола Пашиняна провести в декабре досрочные парламентские выборы.

А.А.