Погода в Баку резко изменится

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 июля осадков не ожидается, усилится северо-западный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит +24 - +26, днем +31 - +36 градусов, в Баку температура воздуха ночью составит +24 - +26, днем +33 - +35 градусов.

На пляжах Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардарана, Бильгя, Загульбы температура воды в море составит +27 - +28 градусов.

На южных пляжах - Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово - температура воды в море составит +28 - +29 градусов.

6 июля в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, град. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +21 - +26 градусов, днем +35 - +40, в горах ночью +16 - +21, днем +25 - +30 тепла.

А.А.