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США увеличат размер помощи Армении в следующем году

Сегодня в 10:40 ~ 1 минута на чтение 343
США увеличат размер помощи Армении в следующем году

Соединенные Штаты в следующем году намерены увеличить размер предоставляемой Армении внешней помощи на поддержку политических реформ в стране.

«За последний период США предоставили Армении дополнительные 14 млн долларов в качестве внешней помощи для осуществления политических реформ в стране. В следующем году американские власти намерены выделить Армении 26 млн долларов, что на 20 млн больше ранее заявленной суммы для оказания помощи», — сообщает пресс-служба посольства США в Армении, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что средства будут направлены на осуществление приоритетных проектов, связанных с текущими политическими процессами в Армении, а также на развитие гражданского общества и независимых СМИ.

Ранее посол США в Армении Ричард Миллс на встрече с журналистами в Ереване заявил о том, что власти страны рассматривают разные способы оказания помощи Армении.

С.А., Э.Т.

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