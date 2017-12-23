США решили поставлять Украине оборонительное вооружение

Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении Науэрт без дальнейших подробностей.

"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — отмечается в заявлении.

В нем добавляется, что США сохраняют приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

В пятницу американские СМИ со ссылкой на неназванные источники в Госдепе сообщали, что Трамп планирует одобрить поставки Киеву противотанковых ракетных установок Javelin. Уточнялось, что речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов. Сроки возможного решения президента названы не были.

В четверг стало известно, что США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине. При этом представитель госдепартамента пояснил РИА Новости, что правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву.

Ранее на этой неделе Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Документ предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений Киеву, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия в Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия в Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

РИА Новости