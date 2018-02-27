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США расширили санкции в отношении Ливии

Сегодня в 00:26 ~ 1 минута на чтение 266
США расширили санкции в отношении Ливии

Вашингтон расширил санкции в отношении Ливии, сообщило в понедельник Управление по контролю над иностранными активами Минфина США.

В заявлении финансового ведомства отмечается, что новые санкции нацелены на частные структуры и лица, занимающиеся незаконной продажей нефтепродуктов. Согласно документу, опубликованному, американским Минфином, в санкционный список внесены шесть физических лиц, 24 компании и семь судов.

«Незаконная продажа нефти подрывает суверенитет Ливии, расширяет черный рынок и приводит к дальнейшему росту нестабильности. Это ограбление населения, которому эти ресурсы принадлежат», - говорится в документе Минфина США.

Санкции также запрещают иметь дело с этими лицами и структурами, гражданам США и американским организациям.

Интерфакс

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