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США расширили санкции против России

21 Мая, 2019 в 20:56 ~ 1 минута на чтение 233
США расширили санкции против России

Госдепартамент США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении Бюро по международной безопасности и нераспространению ведомства.

Ограничения коснулись Тульского конструкторского бюро приборостроения, учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине и московского завода "Авангард".

Санкции подразумевают в том числе запрет на закупки США продукции этих предприятий. Они действуют с 14 мая.

Отмечается, что решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

РИА Новости

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