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США расширили санкции против КНДР

23 Февраля, 2018 в 21:05 ~ 1 минута на чтение 201
США расширили санкции против КНДР

США внесли в санкционный список еще 27 компаний, 28 судов и одного человек из КНДР в санкционный список. Он опубликован на сайте минфина США.

Как передает Reuters, в списке нет российских граждан и компаний, рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома. Единственное физическое лицо, которое в нем фигурирует, это гражданин Китая.

В санкционном списке помимо северекорейских компаний также оказались фирмы из Китая, Тайваня и Сингапура.

Ранее сообщалось, что США объявили о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР.

Gazeta.ru

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