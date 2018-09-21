США призывают как можно скорее возобновить интенсивные переговоры по Нагорному Карабаху

США привержены поиску мирного решения карабахского конфликта, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры», - говорится в послании М.Помпео в связи с днем независимости Армении, сообщает 1news.az. со ссылкой на армянские СМИ.

«В этом году в Армении произошли существенные изменения. Мирное народное движение открыло новую главу армянской истории. С нетерпением ожидаю совместной работы с народом и правительством Армении в построении крепких демократических институтов, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста», - отметил М.Помпео.

С.А., Э.Т.