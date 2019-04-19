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США призвали все страны заблокировать российским самолетам путь в Венесуэлу

Сегодня в 19:15 ~ 1 минута на чтение 231
США призвали все страны заблокировать российским самолетам путь в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что 4 апреля Россия через посольство на Мальте заблаговременно запросила разрешение на пролет двух самолетов, которые перевозят грузы и пассажиров в Венесуэлу.

Однако власти островного государства отказали без объяснения причин.

В МИД подчеркнули, что Москва учтет этот случай в двусторонних отношениях с Мальтой.

РИА Новости

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