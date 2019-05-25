США призвали Туркменистан подключиться к ЮГК

Госдепартамент оценивает подписание в прошлом году Конвенции о статусе Каспийского моря позитивно и призывает Туркменистан воспользоваться достигнутыми договоренностями каспийских государств для подключения к «Южному газовому коридору», что даст стране позитивный толчок для развития, рассказала РИА Новости в кулуарах Каспийского форума заместитель помощника госсекретаря по энергетике Сандра Оудкирк.

«Мы считаем, что соглашение по статусу Каспийского моря - позитивный шаг вперед. Мы считаем, что экспортный коридор с Туркменистаном имеет смысл (строить). Они сейчас экспортируют газ в Китай, у них есть потенциал и это будет прекрасно, если они будут связаны с Европой через Азербайджан или другие страны», - сказала она.

Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок. «Мы бы хотели, чтобы Туркменистан был способен реализовать все возможные опции. Это решение за Туркменистаном, но, как я ранее заметила в своем выступлении, Туркменистан зависит от одного потребителя, но их экономика может получить более активную поддержку», - заключила Оудкирк

«Южный газовый коридор» протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP.

Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году - и в страны Южной Европы.

А.А.