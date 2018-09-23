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США пригрозили Ирану новыми санкциями

Сегодня в 19:25 ~ 1 минута на чтение 192
США пригрозили Ирану новыми санкциями

США найдут новые варианты санкций в отношении Ирана, если возобновленные прежние ограничения не приведут к изменениям в стране, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы думаем, что подорвали их усилия по насаждению своей воли странам в регионе. Мы думаем, что предстоящие (в ноябре – ред.) санкции произведут значительный экономический и политический эффект в стране. И это то, чего мы хотим. Мы хотим серьезных изменений в поведении режима в Иране", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что если Иран не изменит свою политику, то против страны введут дополнительные ограничения.

РИА Новости

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