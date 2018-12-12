США предупредили своих граждан в Армении

Посольство США в Армении в преддверии сезона отпусков в период предстоящих праздников - Рождества и Нового года - призывает американских граждан, находящихся в Армении, о необходимости проявлять бдительность к своему окружению.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В сообщении на сайте посольства США говорится, что в Армении в сезон праздников традиционно регистрируется рост преступности, в частности, речь идет о таких ее видах, как ограбление, квартирные и карманные кражи и т.д.

«Во время туристического сезона по всей Европе также существуют и угрозы со стороны транснациональных террористических организаций и отдельных лиц, вдохновленных экстремистской идеологией.

Экстремисты продолжают сосредотачиваться в туристических местах, таких как торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, транспортные узлы и другие уязвимые места, которые часто посещают жители Запада», – говорится в сообщении.

С.А., Э.Т.