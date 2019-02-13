США предоставляют политическое убежище соратникам Сержа Саргсяна - СМИ

«В последние месяцы в США участились случаи предоставления политического убежища по членским билетам Республиканской партии Армении (РПА)».

Об этом пишет газета «Жаманак».

Издание отмечает, что заявители в миграционные службы США, представляясь оппозиционными членами РПА и предъявляя в качестве доказательства партийные членские билеты, заявляют, что подвергаются политическим преследованиям и гонениям в Армении.

По сведениям газеты, известно, как минимум, два случая, когда эти заявления были одобрены, и заявители получили политическое убежище.

«Таким образом, получение членского партийного билета РПА становится самым надежным способом обосноваться и получить статус в США», - отмечает газета.

А.С., Э.Т.