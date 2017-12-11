США потратят триллион долларов на восстановление инфраструктуры страны

Администрация президента США Дональда Трампа собирается представить в январе 2018 года программу по восстановлению транспортной инфраструктуры в стране, на которую будет потрачен один триллион долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Советники Трампа предлагают выделить из федерального бюджета на реконструкцию инфраструктуры 200 миллиардов долларов, а остальные 800 миллиардов должны поступить от частных инвесторов и региональных властей. Ради этого администрация американского президента сократит расходы по другим статьям в федеральном бюджете.

WSJ пишет, что существует риск того, что Конгресс США не одобрит инициативу команды Трампа, поскольку подобный шаг еще больше увеличит дефицит бюджета страны, однако в окружении президента распространено противоположное мнение. Их уверенность базируется на поддержке этой программы населением США. Газета приводит данные, согласно которым за инициативу выступят более половины проголосовавших в 2016 году за Хиллари Клинтон. Кроме того, восстановление инфраструктуры поддерживают и голосовавшие на тех выборах за Трампа.

2 декабря американский сенат одобрил проект закона о налоговой реформе. Агентство Reuters назвало положения документа крупнейшим пересмотром правил в этой сфере.

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