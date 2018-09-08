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США постоянно направляют посланников на переговоры с Ираном - Роухани

8 Сентября, 2018 в 13:04 меньше минуты на чтение 3025
США постоянно направляют посланников на переговоры с Ираном - Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон, несмотря на антииранскую риторику, "постоянно" направляет посланников для начала переговоров с Тегераном, сообщается на официальном сайте главы государства.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

"С одной стороны правители Белого дома замышляют заговоры против иранского народа, с другой – постоянно отправляют посланников для проведения переговоров", – сказал президент, выступая перед государственными служащими в Иране.

Рустам Азимов

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