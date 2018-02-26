США поддержали проведение в Баку смоделированного заседания Сената – ФОТО

50 молодых людей из Азербайджана приняли участие в смоделированном заседании Сената США (Model United States Senate, или коротко MUSS).

Мероприятие, которое проходит с 24 февраля по сегодняшний день, профинансировано посольством США и организовано выпускниками американских образовательных программ Самирой Гасымовой и Эльмиром Мухтаровым.

Как сообщили в посольстве, темой смоделированного заседания Сената выбрана ядерная угроза от Северной Кореи. 50 участвующих делегатов разделились на 27 республиканцев, 22 демократов и 1 независимого кандидата.

В течение трех дней молодые сенаторы принимали участие в панельных сессиях и партийных собраниях, представляли законодательные проекты. По итогам трехдневной сессии молодые сенаторы примут законодательный акт по теме.

Большинство из молодых людей, отобранных для участия в мероприятии, – это студенты, но есть среди них и ученики старших классов, и молодые выпускники вузов, и обладатели докторской степени. Возраст участников колеблется от 13 до 48 лет.

Цель проведения смоделированной сессии заседания Сената США – сформировать среди молодых людей понимание того, что представляет собой Сенат, его структура и система работы, создать у участников лучшее понимание функционирования законодательной системы США и активизировать политическое участие молодежи.

В Баку ранее проходили аналогичные смоделированные заседания Генассамблеи ООН и Европарламента при финансовой и организационной поддержке соответствующих организаций.

Елена Остапенко, Э.Т.